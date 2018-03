O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

17 de Março de 2018

Mulher é vacinada contra o sarampo no Brasil em 12 de janeiro de 2018

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPS) alertou nesta sexta-feira para a presença de vários focos de sarampo nas Américas, o principal deles na Venezuela, após a região ser declarada livre da doença em 2016.

"Diante dos focos de sarampo em curso nas Américas, os países devem redobrar esforços para vacinar suas populações", advertiu a OPS, vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS).

Nos primeiros meses de 2018, nove países da América notificaram casos confirmados de sarampo, sendo o principal foco na Venezuela, com 159 casos, seguido de Brasil, 14, Estados Unidos, 13, Canadá, 4, México, 4, Peru, 2, Antigua e Barbuda, 1, Colômbia, 1, e Guatemala, 1.

Em 2017, a Venezuela também liderou o número de casos, com 727, com o principal foco situado no estado de Bolívar (82%).

Os mais afetados são crianças com menos de cinco anos, seguidas pelo grupo de seis a quinze anos.

A situação na Venezuela tem afetado especialmente o Brasil, segundo país com mais casos confirmados, com os principais focos nos municípios de Boa Vista e Pacaraima, no estado de Roraima, que tem recebido milhares de venezuelanos.

"Todos os casos confirmados envolvem cidadãos venezuelanos não vacinados, com idades entre nove meses e 18 anos", segundo a OPS.

"De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ), o genótipo identificado em todos os casos confirmados é o D8, idêntico ao que afetou a Venezuela em 2017".

Diante dos diversos casos, a OPS reafirmou a importância da vacinação e do reforço da vigilância epidemiológica.

A OPS havia declarado em 27 de setembro de 2016 a América zona livre de sarampo endêmico, a primeira em todo o mundo, após 22 anos de uma guerra baseada na vacinação em massa.

