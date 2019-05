Dez conservadores britânicos anunciaram oficialmente que são candidatos para substituir a primeira-ministra Theresa May. Entre os postulantes ao cargo, quatro disseram que estão dispostos a tirar o país da União Europeia (UE) sem acordo, se for preciso, mas os outros são contrários a um Brexit brutal.

- Dispostos a uma saída da UE sem acordo -

- Boris Johnson:

Ex-ministro das Relações Exteriores e ex-prefeito de Londres, "Bojo", de 54 anos, foi um dos grandes artífices da vitória do Brexit no referendo de 2016.

Criticou firmemente a estratégia de May na negociação com Bruxelas e acabou deixando a Chancelaria em julho para se tornar feroz rival da primeira-ministra.

Carismático e hábil politicamente, é popular entre as bases conservadoras, mas nem tanto entre seus colegas deputados, que reprovam algumas atitudes inconsequentes.

- Dominic Raab:

Ferrenho defensor da saída da UE, este advogado especializado em direito internacional, de 45 anos, foi brevemente ministro para o Brexit entre julho e novembro de 2018.

Opositor do bloco europeu, que deixou o cargo de ministro por não concordar com o texto negociado por May com a UE, é uma das figuras da nova guarda conservadora.

- Andrea Leadsom:

Leadsom, de 56 anos, deixou em 22 de maio o cargo de ministra encarregada das Relações com o Parlamento, acertando um duro golpe em May que dois dias depois anunciou a própria renúncia.

Admiradora de Margaret Thatcher, trabalhou três décadas no coração financeiro de Londres. Começou a ganhar nome durante a campanha do referendo, defendendo com paixão a saída da UE.

- Esther McVey:

Ex-ministra do Trabalho e Previdência, McVey, de 51 anos, é a candidata mais favorável a "uma ruptura rápida" com a UE.

Em novembro de 2018, ela deixou o governo de May por ser contrária ao acordo do Brexit que a primeira-ministra acabara de fechar com a UE.

- Contrários ao Brexit sem acordo -

- Jeremy Hunt:

O ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, de 52 anos, defendeu a permanência na UE em 2016, antes de mudar de opinião decepcionado pela atitude "arrogante" de Bruxelas nas negociações.

Este ex-empresário que fala fluentemente japonês forjou a reputação de uma pessoa que não teme os desafios, após ter presidido durante seis anos o Serviço Nacional de Saúde (NHS) que atravessava uma profunda crise.

- Rory Stewart:

Ministro de Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart, de 46 anos, é um ex-funcionário do Ministério das Relações Exteriores que serviu no Iraque como governador adjunto da coalizão após a invasão americana em 2003 e cruzou o Afeganistão durante um mês em 2002.

- Matt Hancock:

Ex-economista do Banco de Inglaterra, o ministro da Saúde Matt Hancock, de 40 anos, é uma das estrelas ascendentes do Partido Conservador. Foi contrário ao Brexit no referendo de 2016 antes de mudar de lado e defender o acordo firmado por May com a UE.

- Ainda sem definir -

- Michael Gove -

Ministro do Meio Ambiente e inimigo jurado dos plásticos descartáveis, este oponente da UE de 51 anos, foi um dos mais ferrenhos defensores do Brexit dentro do governo de May.

Mas pode sair caro o fato de ter traído Boris Johnson durante a campanha do referendo. O então braço direito do ex-prefeito de Londres retirou seu apoio quando ele anunciou que concorreria ao cargo de primeiro-ministro em 2016 para apresentar sua própria candidatura antes de ser eliminado.

- Sajid Javid -

Ex-banqueiro e filho de um motorista de ônibus paquistanês, o ministro do Interior Sajid Javid, de 49 anos, é a cara de um Reino Unido moderno e multicultural.

Ganhou o respeito por lidar com o escândalo sobre o tratamento dos filhos dos imigrantes caribenhos conhecido como a geração Windrush. Pronunciou-se contra o Brexit no referendo de 2016, mas, desde então, defende posições contrárias ao bloco europeu.

- Kit Malthouse

O secretário de Estado de Habitação e ex-colaborador de Johnson na prefeitura de Londres, Kit Malthouse, de 52 anos, é conhecido por ter elaborado um compromisso destinado obter a aprovação do Tratado de Retirada e manter a unidade do partido.

