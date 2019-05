O fracasso das negociações sobre o Brexit com a oposição trabalhista agravou a situação da primeira-minitra britânica Theresa May, a quem o seu próprio Partido Conservador pediu para se preparar para renúncia.

Estes são alguns dos seus possíveis sucessores:

- Boris Johnson -

O ex-prefeito de Londres confirmou na quinta-feira que seria candidato ao posto de primeiro-ministro e, segundo as casas de apostas, é o favorito.

Ele foi um dos artífices da vitória do Brexit no referendo de 2016.

Nomeado ministro das Relações Exteriores imediatamente depois por May, ele frequentemente critica sua estratégia em negociar com Bruxelas e acabou renunciando em julho para se tornar um de seus mais ferozes rivais.

Carismático, popular e politicamente hábil, "Bojo", de 54 anos, divide opiniões dentro do partido.

- Michael Gove -

Ministro do Meio Ambiente e inimigo dos plásticos descartáveis, este eurocético de 51 anos de idade, o braço direito de Boris Johnson durante a campanha do referendo, é um dos mais fortes defensores do Brexit no governo May.

Mas quando se trata de entrar na corrida pela liderança, isso poderá lhe custar a sua pouco vantajosa reputação de traidor dos seus amigos políticos.

- Dominic Raab -

Fervoroso defensor da saída da UE, este ex-advogado especializado em direito internacional, foi brevemente ministro do Brexit entre julho e novembro.

Eurocético, pediu demissão por não concordar com o texto negociado por May com a UE, que considera "ruim para nossa economia e nossa democracia".

- Jeremy Hunt -

O ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, de 52 anos, defendeu a permanência na UE em 2016, antes de mudar de ideia, decepcionado com a atitude "arrogante" de Bruxelas nas negociações.

O ex-empresário fala japonês fluentemente e forjou uma reputação como uma pessoa que não tem medo de desafios, tendo presidido durante seis anos o Serviço Nacional de Saúde (NHS), em uma crise profunda.

- Sajid Javid -

Ex-banqueiro de negócios e filho de um motorista de ônibus paquistanês, o ministro do Interior, Sajid Javid, de 49 anps, representa um Reino Unido moderno e multicultural além de ser uma personalidade influente do partido conservador.

Nomeado em abril de 2018 como ministro do Interior, ele ganhou respeito por lidar com um escândalo sobre o tratamento dos filhos de imigrantes caribenhos conhecidos como a geração Windrush.

É partidário do thatcherismo e do livre-comércio, mas apesar de ter sido eurocético se pronunciou contra o Brexit no referendo de 2016.

- Amber Rudd -

Eleita deputada em 2010 depois de uma carreira em finanças e no jornalismo econômico, acompanhou May em sua ascensão ao poder. O apoio rendeu frutos: primeiro a pasta do Interior e, em seguida, a do Trabalho.

Com uma reputação de trabalhadora e eficaz, Amber Rudd, 55 anos, foi eleita "Ministra do Ano em 2015" pela revista conservadora The Spectator por seu trabalho na chefia do Ministério da Energia.

O ponto fraco é a sua reputação de pró-europeia.

- Andrea Leadsom -

Representante do governo na Câmara dos Comuns e firme defensora do Brexit, Leadsom, de 56 anos, foi finalista na corrida em 2016 para substituir David Cameron.

Admiradora de Margaret Thatcher, trabalhou três décadas na City, o coração financeiro de Londres. Poderia surgir como a candidata do consenso.

