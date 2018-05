O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Maio de 2018 10:51 20. Maio 2018 - 10:51

Protestos violentos, choque de forças, colapso econômico, diálogos fracassados: a Venezuela viveu cinco anos turbulentos sob a presidência de Nicolás Maduro, que busca a reeleição nas eleições deste domingo.

Veja os principais momentos deste período em que o país sofreu uma de suas piores crises:

- 2013: O herdeiro -

O líder socialista Hugo Chávez, presidente desde 1999 e fundador da "revolução bolivariana", morre de câncer em 5 de março de 2013.

Maduro, ungido por Chávez como seu substituto, vence as eleições presidenciais de 14 de abril com 50,62% de votos, contra o opositor Henrique Capriles.

- 2014: O primeiro desafio -

Em 2014, liderada por Leopoldo López, a oposição realizou manifestações para reivindicar a saída de Maduro, com saldo de 43 mortos.

Lopez é preso em fevereiro daquele ano e condenado em 2015 a quase 14 anos de prisão, acusado de incitar a violência nos protestos. Em agosto de 2017, ele foi colocado em prisão domiciliar.

Os preços do petróleo, que geram 96% da renda do país, caíram para menos da metade, agravando uma grave escassez de alimentos e remédios.

- 2015: A maior derrota -

Em fevereiro de 2015, o prefeito de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de conspirar contra o governo, é preso. Pouco tempo depois ele vai para a prisão domiciliar e em 2017 foge para a Espanha.

Em março, Washington impõe as primeiras sanções contra autoridades venezuelanas acusadas de violar os direitos humanos.

Em dezembro, em meio ao agravamento da crise, a coalizão de oposição Mesa da Unidade Democrática (MUD) derrota o chavismo, conquistando a maioria qualificada do Parlamento.

- 2016: Choque de poderes -

Tão logo a oposição toma posse em janeiro, o Legislativo é declarado em desacato e suas decisões nulas pelo Supremo Tribunal de Justiça (TSJ).

Durante a maior parte de 2016, a oposição tentou revogar o mandato de Maduro - de seis anos - por meio de um referendo, e organizou manifestações para exigi-lo.

Mas o poder eleitoral e a justiça - acusados pela oposição de servir a Maduro - o detiveram, alegando fraude na coleta de assinaturas.

- 2017: Protestos e Constituinte -

O TSJ atribui a si poderes do Parlamento e em 1 de abril têm início protestos que deixaram cerca de 125 mortos em quatro meses. A procuradora-geral Luisa Ortega denuncia uma ruptura da ordem constitucional e meses depois deixa o país denunciando "perseguição".

No dia 30 de julho, acontece eleição de uma Assembleia Constituinte com poder absoluto e totalmente oficialista, que substituiu o Parlamento na prática e não é reconhecida por vários governos.

Os Estados Unidos aprovam sanções econômicas contra a Venezuela e a estatal petrolífera PDVSA, mais tarde declarados em default parcial.

O chavismo vence as eleições para governadores de outubro e as municipais de dezembro. A oposição denuncia fraudes.

- 2018: Eleições antecipadas -

Diante de uma oposição dividida, a Assembleia Constituinte decide em janeiro adiantar as eleições presidenciais e Maduro é proclamado candidato do partido no poder.

Um diálogo entre a oposição e o governo sobre as garantias eleitorais fracassa e o poder eleitoral fixa as eleições para 22 de abril, data que foi posteriormente alterada para 20 de maio.

A MUD decide boicotar a votação, argumentando se tratar de uma "fraude" para perpetuar Maduro no poder e dar-lhe "aparência de legitimidade".

O opositor Henri Falcón, dissidente do chavismo, deixa a coalizão de oposição e lança sua candidatura.

Os Estados Unidos, vários países da América Latina e da União Europeia, advertem que não vão reconhecer as eleições porque não serão livres nem justas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português