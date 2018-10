O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

18 de Outubro de 2018

O deputado Onyx Lorenzoni em uma entrevista na sede de campanha do candidato Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, em 11 de outubro de 2018

Generais em ministérios importantes e um ultraliberal no comando da Economia: se chegar ao poder, o candidato de extrema direita Jair Bolsonaro terá um gabinete formado em sua maioria por homens sem experiência política.

O ex-capitão do Exército e candidato do Partido Social Liberal (PSL) antecipou que reduzirá de 29 para 15 o número de ministérios e que não pretende estabelecer uma coalizão com base em troca de cargos.

"Temos a sinalização que Bolsonaro vai tentar reinventar o presidencialismo de coalizão que temos no país. E esse será seu maior desafio", afirma Marcio Coimbra, coordenador da Pós-Graduação em Relações Governamentais da Univesidade MacKenzie, em Brasília.

O governo incluiria quatro ou cinco generais, de acordo com Gustavo Bebianno, presidente do PSL e possível ministro da Justiça.

Bolsonaro tenta apresentar "uma imagem de ordem, mas pode ter dificuldades na interlocução com o Congresso", afirma o cientista político Geraldo Monteiro, coordenador do Centro Brasileiro de Estudos de Pesquisas sobre Democracia (Cebrad) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

A seguir alguns dos homens que devem integrar o governo Bolsonaro em caso de vitória no segundo turno de 28 de outubro:

Paulo Guedes, o guru econômico

Bolsonaro admite que não entende de economia, mas afirma que confiará o ministério da Fazenda a Paulo Guedes, um economista de 69 anos formado no liberalismo da Universidade de Chicago.

Guedes pode se tornar um "superministro", no comando das pastas da Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento, além da secretaria de Investimentos Públicos. Seu credo: privatizar para reduzir a dívida pública.

Onyx Lorenzoni, o diretor da orquestra

Deputado desde 2003, Lorenzoni, 64 anos, é considerado o cérebro da campanha de Bolsonaro. É filiado ao partido Democratas (DEM) e reconhecido por iniciativas de combate à corrupção.

Em um governo de Bolsonaro ocuparia o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, responsável por compensar a falta de experiência nos meandros da política.

General Heleno, o modelo

Augusto Heleno Ribeiro tem a admiração de Bolsonaro. O general foi seu instrutor na Academia Militar nos anos 1970 e seria seu ministro da Defesa.

O oficial da reserva, que foi comandante da Missão da ONU no Haiti (Ministah), poderia ter sido vice-presidente de Bolsonaro, mas o Partido Republicano Progressista, ao qual é filiado, rejeitou a indicação.

Oswaldo Ferreira, um general "verde"... oliva

Ex-chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército, o general Oswaldo Ferreira, 64 anos, é mencionado como possível ministro dos Transportes. Foi o responsável por elaborar o programa de campanha de infraestrutura e meio ambiente.

Em uma entrevista recente ao jornal O Estado de S.Paulo, citou com nostalgia a época em que construía estradas na Amazônia, durante a ditadura militar (1964-85). "No meu tempo, não tinha MP e Ibama para encher o saco", disse.

Marcos Pontes, o astronauta

Piloto de combate e astronauta, Marcos Pontes, 55 anos, foi o primeiro brasileiro a viajar ao espaço, em 2006, a bordo do foguete Soyuz, que o levou à Estação Espacial Internacional (ISS), onde passou uma semana. Ele pode assumir a pasta da Ciência e Tecnologia.

