O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Setembro de 2018 13:13 21. Setembro 2018 - 13:13

Os acidentes envolvendo balsas, como o que aconteceu nesta quinta-feira no Lago Vitória, na Tanzânia, costumam ser mortais. Seguem abaixo os naufrágios que deixaram mais vítimas nos últimos anos:

21 de junho de 2008 - FILIPINAS - 805 mortos no naufrágio do "MV Princess of the Stars" na ilha de Sibuyan (centro) em razão de enormes ondas provocadas pelo tufão Fengshen. 57 passageiros sobreviveram.

As Filipinas tiveram outro naufrágio muito mortal na madrugada de 17 de agosto de 2013, quando o "St Thomas Aquinas", que transportava 830 pessoas, afundou no porto de Cebu (centro), após uma colisão com um navio de carga, fazendo 120 mortos e desaparecidos.

16 de abril de 2014 - COREIA DO SUL - 304 passageiros do "Sewol" morrem na costa sul do país. A embarcação transportava 476 pessoas, incluindo 325 estudantes do ensino médio em viagem escolar. Vários erros humanos causaram a tragédia e a tripulação da balsa é acusada de abandonar centenas de passageiros que ficaram presos. O capitão do navio foi condenado em novembro de 2014 a 36 anos de prisão.

11 de janeiro de 2009 - INDONÉSIA - 235 pessoas morrem no naufrágio do "Teratai Prima", em um mar agitado entre as ilhas indonésias de Sulawesi e Bornéu. O balanço real do desastre poderia exceder 300 mortes, devido à presença de passageiros não registrados. 35 pessoas sobreviveram.

30 de abril de 2012 - ÍNDIA - 203 mortos e desaparecidos no naufrágio de uma balsa sobrecarregada que se partiu em dois durante uma tempestade nas águas do rio Brahmaputra em Assam (leste), perto da fronteira com Bangladesh.

10 de setembro de 2011 - TANZÂNIA - 203 pessoas morrem no naufrágio do ferry "Spicy Islander", que fazia a ligação entre as duas principais ilhas do arquipélago de Zanzibar. Mais de 600 passageiros são salvos.

Em 18 de julho de 2012, 145 pessoas já haviam perdido a vida no naufrágio de uma balsa em Zanzibar.

14 de janeiro de 2014 - SUDÃO DO SUL - Pelo menos 200 civis afogam-se no Nilo Branco ao fugirem da violência em Malakal, capital do estado do Alto Nilo (nordeste).

13 de março de 2012 - BANGLADESH - 123 mortos no naufrágio de uma balsa lotada que atingiu um navio de petróleo no meio da noite no rio Meghna, 40 quilômetros a sudeste de Daca.

2 de fevereiro de 2012 - PAPUA NOVA GUINÉ - Cerca de 120 mortos e desaparecidos no naufrágio de uma balsa em condições climáticas muito ruins na costa leste do país.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português