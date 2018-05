O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

23. Maio 2018

O escritor Philip Roth recebe a Medalha Nacional de Humanidades das mãos do então presidente Barack Obama, em 2 de março de 2011, em Washington

O escritor americano Philip Roth, que faleceu na terça-feira aos 85 anos, publicou quase 30 livros, essencialmente romandes, que marcaram a literatura contemporânea.

- 1959: "Adeus, Columbus"

- 1962: "Letting Go"

- 1967: "When She Was Good"

- 1969: "O Complexo de Portnoy"

- 1971: "Our Gang"

- 1972: "The Breast"

- 1973: "The Great American Novel"

- 1974: "My Life as a Man"

- 1977: "O Professor do Desejo"

- 1979: "O Escritor Fantasma"

- 1981: "Zuckerman Libertado"

- 1983: "A Lição de Anatomia"

- 1985: "A Orgia de Praga"

- 1986: "O Avesso da Vida"

- 1988: "Os Fatos" (memórias)

- 1990: "Deception"

- 1991: "Patrimônio" (memórias)

- 1993: "Operação Shylock"

- 1995: "Teatro de Sabbath"

- 1997: "Pastoral Americana"

- 1998: "Casei com um Comunista"

- 2000: "A Marca Humana"

- 2001: "O Animal Agonizante"

- 2004: "Complô contra a América"

- 2006: "Homem Comum"

- 2007: "Fantasma Sai de Cena"

- 2008: "Indignação"

- 2009: "A Humilhação"

- 2010: "Nêmesis"

