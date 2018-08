O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Construção destruída no terremoto deste domingo no norte de Lombok

O terremoto deste domingo (5) na Indonésia está na lista dos tremores mais violentos que atingiram o arquipélago desde 2004, quando o país foi devastado por um poderoso terremoto seguido de tsunami.

- 2004 -

Em 26 de dezembro um terremoto de 9,1 graus, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), o mais potente em 40 anos, provocou um tsunami que deixou mais de 220.000 mortos em 15 países do sudeste da Ásia. Somente na Indonésia morreram 168.000 pessoas.

A costa da província de Aceh, na região noroeste de Sumatra, foi a primeira afetada por esta onda gigante, que atingiu até 10 metros de altura. Também foram atingidas as ilhas de Andaman e de Nicobar, ao sudoeste da Tailândia, o subcontinente indiano, Malásia, Mianmar, Sri Lanka, as ilhas Maldivas e até o litoral oriental da África, afetado seis horas depois do terremoto.

- 2005 -

Em 28 de março, um terremoto de 8,6 graus (USGS) em Sumatra deixou quase 900 mortos e 6.000 feridos. Também destruiu muitos edifícios, sobretudo na ilha de Nias, noroeste do arquipélago.

- 2006 -

Em 26 de maio, quase 6.000 pessoas morreram depois de um violento terremoto na ilha de Java. Com 6,3 graus de magnitude, o tremor afetou uma área densamente habitada ao sul da grande cidade universitária de Yogyakarta. O balanço da tragédia inclui 38.000 feridos, mais de 420.000 desabrigados e 157.000 apartamentos destruídos.

Dois meses depois, em 17 de julho, um tsunami originado por um potente terremoto de 7,1 graus (USGS) devastou a costa sudoeste da ilha de de Java e deixou mais de 600 mortos, depois de destruir uma pequena estação balneária em Pangandaran.

- 2009 -

Em 2 de setembro, mais de 100 pessoas morreram na ilha de Java após um terremoto de 7 graus (USGS), sentido inclusive em Jacarta e nas ilhas de Bali e Sumatra.

Quatro semanas mais tarde, em 30 de setembro, um tremor de 7,6 graus sacudiu Padang, grande cidade portuária do oeste de Sumatra. O balanço foi de 1.100 mortos, 100.000 casas destruídas e quase meio milhão de desabrigados.

- 2010 -

Em 25 de outubro, um terremoto de 7,8 graus provocou um tsunami que afetou a ilha de Mentawai, em Sumatra. Várias localidades, em particular a ilha Pagai do Sul, foram arrasadas por ondas de mais de três metros de altura, que avançaram por até 600 metros no território. Mais de 430 pessoas morreram na catástrofe.

- 2016 -

Em 6 de dezembro, um terremoto de 6,5 graus de magnitude, a pouca profundidade, deixou pelo menos 100 mortos e destruiu centenas de casas, mesquitas e estabelecimentos comerciais na província de Aceh, norte da ilha de Sumatra. No total, 84.000 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas.

