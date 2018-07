O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Julho de 2018 21:40 25. Julho 2018 - 21:40

Secretário de Estado dos EUA Mike Pompeo depõe em frente ao Comitê de relações Exteriores de Senado em Washington, no dia 25 de julho de 2018

A Otan continuará sendo "um pilar indispensável para a segurança nacional americana", disse nesta quarta-feira (25) o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, duas semanas depois de uma cúpula tensa na qual o presidente Donald Trump entrou em confronto com seus aliados.

"À medida que cada membro da Otan contribuir" mais com a defesa coletiva, "a aliança poderá cumprir de melhor forma suas missões para dissuadir as ameaças a nossas nações", disse o chefe da diplomacia americana perante a comissão de Relações Exteriores do Senado.

"A Otan continuará sendo um pilar indispensável para a segurança nacional americana. Sabemos que a fragilidade provoca nossos inimigos, mas a fortaleza e a coesão nos protegem", disse Pompeo.

Os comentários do secretário de Estado ocorrem em um momento em que o presidente Donald Trump é acusado, inclusive por membros de seu partido Republicano, de socavar a aliança atlântica com questionamentos sobre o compromisso dos Estados Unidos com o princípio de defesa mútua entre seus sócios.

