A Otan encarregou nesta quinta-feira (2) o comandante supremo aliado na Europa (Saceur), o general Tod Wolters, de acelerar a coordenação entre aliados para enfrentar a crise do novo coronavírus, anunciou o secretário-geral, Jens Stoltenberg.

"Decidimos encarregar o nosso comandante supremo, o general Wolters, de coordenar o apoio militar necessário para combater a crise, para acelerar e intensificar a assistência", disse Stoltenberg, após uma reunião de chanceleres aliados.

Entre suas missões figura o uso de rotas rápidas pelo espaço aéreo europeu para os voos militares que transportem suprimentos médicos, informou a Aliança após a primeira reunião de ministros por videoconferência.

Os 30 países da Aliança também buscam coordenar os suprimentos médicos existentes, assim como uma maior eficiência para responder às solicitações de ajuda entre aliados, como a missão pela Espanha e Itália de dias atrás.

"A Otan não é o médico de emergência diante de uma crise na saúde, mas tem mecanismos bem estabelecidos que podem ser útil para nós", disse aos jornalistas o ministro das Relações Exteriores alemão, Heiko Maas.

A Aliança Atlântica não tem capacidade de transporte aéreo própria, equipamentos de proteção ou dispositivos médicos necessários para enfrentar a pandemia. Isso pertence a cada país membro.

O ex-primeiro-ministro norueguês ressaltou que "todos os países da Aliança são afetados" pelo novo coronavírus, mas de formas diferentes, o que considera um motivo para enviar recursos para os países com maior dificuldade.

O novo coronavírus provocou até o momento cerca de 50.000 mortes em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China. A Itália, com mais de 13.000 mortos, e a Espanha, com mais de 10.000, são os países da OTAN e do mundo com o maior número de mortos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram