Este conteúdo foi publicado em 12 de Março de 2018 23:14 12. Março 2018 - 23:14

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, durante entrevista à AFP em Bagdá, no Iraque, em 5 de março de 2018

O envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal na Grã-Bretanha é um "incidente muito preocupante para a Otan", afirmou nesta segunda-feira o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

"A Grã-Bretanha é um aliado muito valioso e este incidente preocupa muito a Otan", declarou Stoltenberg em um comunicado no qual assegura que a aliança atlântica está "em contato com as autoridades britânicas sobre esta questão".

