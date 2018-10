O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Outubro de 2018 15:28 02. Outubro 2018 - 15:28

Previsto para começar no final de outubro na Noruega, o exercício "Trident Juncture 18" da Otan mobilizará 45.000 soldados - disse seu secretário-geral, Jens Stoltenberg, nesta terça-feira (2), ao comentar as maiores manobras já realizadas pela organização desde a Guerra Fria.

"Este é um dos nossos maiores exercícios em muitos anos. Incluirá 45.000 participantes de 31 países aliados e sócios, cerca de 150 aviões, 60 navios e mais de 10.000 veículos", afirmou Stoltenberg em entrevista coletiva antes da reunião dos ministros da Defesa da Aliança Atlântica.

O encontro ministerial acontece na quarta e na quinta-feiras.

O palco do exercício neste país fronteiriço com a Rússia - "fictício, mas realista", segundo o chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte - tratará da "resposta coletiva" da Aliança a "um ataque armado" contra um de seus membros e porá sua capacidade de resposta rápida à prova.

"O exercício é defensivo e é transparente. Todos os membros da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), incluindo a Rússia, foram convidados a enviar observadores", explicou.

Desde a explosão do conflito na Ucrânia e a anexação por parte de Moscou, em março de 2014, da então península ucraniana da Crimeia, os aliados reforçaram sua presença no Leste Europeu, especialmente nos países bálticos, fronteiriços com a Rússia.

Segundo representantes da Otan, o treinamento é o "maior desde o fim da URSS em 1991" e acontecerá entre 25 de outubro e 7 de novembro nas zonas centro e leste da Noruega. Também será realizado em "zonas circundantes", incluindo Islândia, Finlândia e Suécia. Os dois últimos são sócios da Aliança.

