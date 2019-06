Os pódios dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 serão fabricados com restos de plástico coletados com a população e retirados do mar, anunciou a organização do evento.

Para fabricar 100 pódios o país precisará reunir 45 toneladas de plástico.

"Acreditamos que este projeto, que transmitirá uma mensagem ecológica ao Japão e ao mundo, terá um grande alcance", declarou o presidente do comitê Tóquio-2020, Toshiro Muto.

Os moradores interessados em colaborar poderão depositar o plástico usado em contêineres que serão instalados a partir de quinta-feira em 2.000 unidades de uma rede de supermercados.

O projeto também utilizará o plástico recolhido do mar em operações de limpeza.

De acordo com a ONU, o Japão gera mais resíduos plásticos per capita que qualquer outro país do mundo, com exceção dos Estados Unidos.

Os organizadores de Tóquio-2020 têm como meta Jogos Olímpicos ecológicos e sustentáveis, e anunciaram várias medidas para alcançar este objetivo.

As medalhas dos atletas serão produzidas com metal reciclado. Cidadãos e empresas foram convidados a doar os aparelhos eletrônicos descartados (telefones celulares, computadores antigos), o que permitiu recuperar 4.100 quilos de prata, 2.700 quilos de bronze e 30,3 quilos de ouro.

As roupas dos atletas japoneses também serão produzidas com material reciclado.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram