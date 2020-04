Voluntário desinfeta estátua de Michael Jackson na comunidade do morro de Santa Marta, no Rio de Janeiro, em 20 de abril de 2020.

Os 193 membros da Assembleia Geral da ONU adotaram nesta segunda-feira, por consenso, uma resolução que pede o "acesso equitativo" às "futuras vacinas" contra a covid-19, e destaca o "crucial papel dirigente" da Organização Mundial de Saúde, alvo de críticas dos Estados Unidos.

O texto, centrado na resposta sanitária, foi proposto pelo México, com o aval de Washington, e defende um "reforço da cooperação científica internacional para combater a covid-19 e intensificar a coordenação", incluindo o setor privado.

O objetivo deve ser colocar as vacinas "à disposição de todos aqueles que as necessitam, especialmente nos países em desenvolvimento", destaca a resolução, a segunda sobre o novo coronavírus adotada pela Assembleia desde o início da pandemia.

A primeira foi adotada no dia 3 de abril, para pedir a "cooperação" internacional na luta contra a doença.

O texto mexicano chega em um momento no qual vários laboratórios se lançam na busca por uma vacina contra a covid-19.

A resolução pede ao secretário-geral da ONU que garanta que os recursos comprometidos permitam "garantir um acesso e distribuição justo, transparente, equitativo e efetivo" de uma futura vacina ou medicamento para combater a covid-19.

Ao contrário do que ocorre no Conselho de Segurança, as decisões da Assembleia não são vinculantes, mas podem ter um valor político significativo.

O novo coronavírus já infectou 2,4 milhões de pessoas e matou 167.600, em todo o planeta, desde seu surgimento na China, em dezembro passado, segundo levantamento da AFP.

