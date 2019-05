Um padre foi assassinado no interior da paróquia San José La Majada, na cidade de Juayúa, a 87 km a oeste de San Salvador, informou neste sábado uma fonte local da Igreja católica.

A Promotoria Geral da República (FGR, pelas siglas em espanhol) divulgou através do Twitter que o sacerdote Cecílio Pérez foi assassinado a tiros, mas não deu detalhes sobre possíveis culpabos.

De acordo com as fontes oficiais, o corpo do religioso foi encontrado por um grupo de fiéis que foi à paróquia para participar de uma atividade no local.

De acordo com as primeiras informações, o cadáver do religioso foi encontrado em um cômodo da casa paroquial, que fica ao lado da igreja.

El Salvador registrou 3.340 homicídios em 2018, 15% menos que em 2017, com uma taxa de 51 assassinatos por cada 100 mil habitantes, o que o coloca entre os países sem guerra mais violentos do mundo.

As autoridades salvadorenhas culpam as gangues como as principais responsáveis pela violência no país.

Esses grupos criminosos vivem de extorsões, venda de drogas e outros delitos, e contam com cerca de 70 mil membros, sendo que 16.400 estão nas prisões.

