O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Outubro de 2018 12:34 25. Outubro 2018 - 12:34

O menino mais velho teve sete dentes removidos em consequência do excesso de açúcar. O mais novo praticamente não fala

Um pai de dois meninos, de 3 e 4 anos, foi condenado a três meses de prisão na França por alimentá-los quase exclusivamente com Coca-Cola, anunciou o advogado dos menores.

O pai, "que não sabe ler, nem escrever ou contar, não percebia a gravidade das situação e gastava todo o dinheiro da assistência social com álcool", disse Carole Papon, representante da associação França Vítimas 87.

Poucos dias depois de receber a ajuda social, "a família não tinha nada para comer. Tinham apenas Coca-Cola para beber", afirmou.

O pai, que foi descrito como violento com a esposa e os filhos, foi condenado a três meses de prisão pelo tribunal de Limoges, no centro da França por não cumprir com suas obrigações parentais.

O menino mais velho teve sete dentes removidos em consequência do excesso de açúcar. O mais novo praticamente não fala.

Ambos estão sob os cuidados de famílias de acolhimento, que iniciaram uma alimentação com carne e verduras.

"Não havia nada no apartamento", disse Bruno Robinet, procurador-adjunto, à AFP.

"Não havia geladeira, as crianças dormiam em um colchão sem cobertores e não havia brinquedos. O pai os alimentava com biscoitos e Coca-Cola", acrescentou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português