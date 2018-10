O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Um manifestante palestino levanta uma bandeira nacional durante uma manifestação na fronteira marítima com Israel na Faixa de Gaza em 22 de outubro de 2018, um dia antes de um adolescente palestino ser baleado e morto durante um protesto perto de Bureij

Um adolescente palestino morreu nesta terça-feira (23) por disparos de soldados israelenses na Faixa de Gaza, durante protestos, informou em comunicado o ministério da Saúde de Gaza.

Muntaser Mohammed al Baz, de 17 anos, morreu com um tiro na cabeça perto de Al Bureij (centro do enclave palestino), afirmou o ministério.

O jovem chegou ferido ao hospital onde faleceu, acrescentou a mesma fonte.

Uma porta-voz do Exército israelense explicou à AFP que os manifestantes, cerca de 200, queimaram pneus e lançaram artefatos explosivos contra os soldados, assim como coquetéis molotov.

"As tropas responderam com material antidistúrbios e munição real, de acordo com os protocolos de intervenção", explicou.

Mais de 200 palestinos e um israelense morreram desde a última onda de protestos na Faixa de Gaza, em março passado.

