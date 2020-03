O governo do Panamá proibirá a partir desta segunda-feira a entrada de estrangeiros que não tenham visto de residência no país.

"A partir das 23h59 de 16 de março, será proibida a entrada no país de estrangeiros e não residentes no Panamá", anunciou no Twitter o presidente do país, Laurentino Cortizo. Segundo ele, todo passageiro panamenho ou estrangeiro residente terá que cumprir isolamento domiciliar por 14 dias.

O governo do Panamá endureceu neste domingo as medidas para conter o avanço do novo coronavírus, e anunciou que o número de infectados subiu para 55, com um morto.

