O papa Francisco voltou a condenar a decisão do presidente Donald Trump de erguer um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México e reiterou que a defesa dos migrantes é uma "prioridade" para o seu pontificado.

Em uma longa entrevista à correspondente da Televisa, Valentina Alazraki, cuja transcrição foi publicada na última segunda-feira pelo site oficial da Santa Sé, Vaticano News, o pontífice argentino também analisou a situação das mulheres no mundo e as denúncias de abuso sexual na Igreja.

"Eu não sei o que acontece quando entra essa nova cultura de defender territórios fazendo um muro. Já conhecemos um, o de Berlim, que causou muita dor de cabeça e muito sofrimento", comentou.

O pontífice, que descartou uma visita ao México por enquanto, reconheceu que sua preocupação com os migrantes em todo o mundo é um tema recorrente em seus discursos porque ele o considera uma "prioridade".

Para o papa latino-americano, conhecido por sua sensibilidade às questões sociais, o fenômeno da migração surge do aumento da diferença entre ricos e pobres.

"Cada vez há menos ricos, ah que bom... Não! Menos ricos com a maior parte da riqueza do mundo. E cada vez há mais pobres com menos do que o mínimo para viver… Ou seja,toda a fortuna está concentrada em grupos bastante pequenos em relação aos outros", explicou.

Interrogado sobre a violência contra a mulher, sobre o aumento dos feminicídios, outro fenômeno de caráter mundial, o papa optou por uma explicação mais antropológica.

"O mundo sem a mulher não funciona. Não porque é ela que traz os filhos, deixemos a procriação de lado… Uma casa sem a mulher não funciona", assegurou.

Sobre os casos de bispos envolvidos nos escândalos de abusos, o pontífice confessou que não recebe todas as informações.

"Nem sempre é por corrupção, às vezes é o estilo da cúria, mas é um estilo que tem que ajudar a corrigir", admitiu.

