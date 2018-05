O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O papa Francisco anunciou neste domingo um consistório no dia 29 de junho durante o qual nomeará 14 novos cardeais, procedentes de países como Iraque, Paquistão, Madagascar ou Japão.

Em caso de conclave, 11 deles (com menos de 80 anos) poderão participar na escolha de um novo papa.

"Tenho a felicidade de anunciar que em 29 de junho acontecerá um consistório para a nomeação de 14 novos cardeais. Sua origem mostra a universalidade da Igreja", declarou o papa, pouco depois da tradicional oração de Pentecostes no palácio apostólico na praça de São Pedro.

Entre os futuros cardeais eleitores estão Louis Raphael I Sako, de 69 anos, patriarca da Igreja Católica Caldeia (Iraque), que se reúne regularmente com o papa e fala com frequência sobre o sofrimento dos cristãos em seu país. Este erudito poliglota nascido no Iraque, com doutorado em História pela Sorbonne, foi eleito patriarca desta igreja oriental em 2013.

Três futuros cardeais, todos europeus, têm cargos no Vaticano, o que difere dos consistórios anteriores, mas dá indícios sobre os próximos aliados do pontífice.

Tratam-se do jesuíta espanhol Luis Ladaria Ferrer, de 74 anos, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé desde julho, o italiano Angelo Becciu, 69 anos, secretário de Assuntos Gerais do Estado, e Konrad Krajewski, 54 anos, capelão responsável pelas obras de caridade do pontífice. Também será promovido o italiano Angelo De Donatis, de 64 anos, vigário da diocese de Roma.

Também serão nomeados cardeais Joseph Coutts, arcebispo de Karachi (Paquistão), Antonio dos Santos Marto, bispo de Leiria-Fátima (Portugal), Pedro Barreto, arcebispo de Huancayo (Peru), Désiré Rsarahazana, bispo de Toamasina (Madagascar), Giuseppe Petrocchi, arcebispo de L'Aquila (Itália) e Thomas Aquinas Manyo, arcebispo de Osaka (Japón).

Paquistão, Japão e Madagascar não têm cardeais desde o falecimento de três prelados que ocupavam a função.

O papa também selecionou três religiosos que não serão eleitores por sua idade: Sergio Obeso Rivera, arcebispo emérito de Xalapa (México), Toribio Ticona Porco, prelado emérito de Corocoro (Bolívia), e o padre missionário espanhol e autor de livros Aquilino Bocos Merino.

Francisco dá forma progressivamente a um colégio de cardeais a sua imagem, menos europeu, com membros comprometidos com a paz e a justiça social.

De acordo com um balanço dos site Vatican Insider, após o próximo consistório 59 cardeais eleitores terão sido escolhidos pelo papa argentino, de um total de 125.

O colégio de cardeais têm 227 prelados.

