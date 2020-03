O papa Francisco pediu nesta terça-feira aos padres que "tenham o valor de sair e visitar" os enfermos afetados pelo novo coronavírus, durante a missa matinal em sua residência, a casa Santa Marta.

"Peçamos ao Senhor também por nossos sacerdotes, para que tenham o valor de sair e visitar os enfermos, levando a força da palavra de Deus e da Eucaristia, e de acompanhar os médicos e voluntários no trabalho que realizam junto aos pacientes", disse Francisco.

O pedido do pontífice foi feito um dia depois do governo da Itália ter solicitado justamente que os italianos limitem seus deslocamentos e evitem contato com os pacientes.

A praça São Pedro do Vaticano estava relativamente vazia nesta terça-feira, com dezenas de pessoas, a maioria sem máscara de proteção.

O governo italiano publicou na segunda-feira um novo decreto que amplia a todo o país as medidas excepcionais de confinamento adotadas no domingo para 15 milhões de pessoas na região norte.

Todas as medidas permanecerão em vigor até 3 de abril.

