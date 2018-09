O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 29 de Setembro de 2018 16:06 29. Setembro 2018 - 16:06

O papa Francisco pediu neste sábado aos católicos de todo o mundo que rezem todos os dias de outubro o Rosário, para "proteger a Igreja contra o diabo", informou o Vaticano em um comunicado.

"O Santo Padre pediu aos fiéis do mundo inteiro que rezem para que a Santa Mãe de Deus coloque a Igreja sob sua proteção: para preservá-la dos ataques do maligno, o grande acusador, e a torne mais consciente dos golpes, dos erros e dos abusos cometidos hoje e no passado", afirma o texto. O diabo, completa a nota, "sempre busca nos separar de Deus e uns dos outros".

Esta exortação à oração acontece no momento em que a Igreja Católica se vê abalada pelas revelações abusos sexuais cometidos por integrantes do clero, na Alemanha, Estados Unidos, Chile e Austrália.

