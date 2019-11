O Papa Francisco afirmou que deseja introduzir a condenação da "posse" de armas nucleares dentro dos ensinamentos da Igreja. A declaração foi feita nesta terça-feira, no voo de volta do Japão, onde ele visitou Nagasaki e Hiroshima, duas cidades vítimas da bomba atômica.

"Isto deve entrar no catecismo da Igreja Católica, não só o uso mas também a posse" de armas nucleares, declarou durante a coletiva de imprensa que tradicionalmente realiza em seus voos papais.

O pontífice argentino, contrário às armas nucleares, condenou com força em Hiroshima o "crime" do uso da energia atômica com fins militares e denunciou a lógica da dissuasão nuclear durante sua visita às duas emblemáticas cidades japoneses.

"A loucura de um governo pode destruir a humanidade", advertiu o papa, que se dirigiu em italiano aos cerca de 70 jornalistas que o acompanhavam.

O pontífice argentino disse que teme também um acidente nuclear porque não existe até agora um sistema que garanta a total segurança.

"Minha opinião pessoal é que não se deve usar energia nuclear enquanto seu uso não for totalmente seguro", acrescentou.

Questionado por um jornalista japonês sobre esse tema, o pontífice falou sobretudo dos "riscos".

Francisco lamentou também que organizações internacionais, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, não tenham chegado a tomar decisões para reduzir a quantidade de armamentos e evitar guerras.

"Se há um problema com as armas e todos estão de acordo para resolvê-lo de modo a evitar um incidente belicoso, todos votam a favor do 'sim', mas se apenas um com poder de veto diz 'não', tudo para", explicou.

O pontífice criticou claramente "a hipocrisia de quem produz armamentos".

"Há países cristãos ou ao menos de cultura cristã, como os países europeus (...), que falam de paz e vivem das armas, isso se chama hipocrisia", apontou.

"Uma nação deve ter a coragem de dizer que não pode falar de paz porque sua economia está ganhando muito com a fabricação de armas", ressaltou.

Para o chefe da igreja católica, a paz no mundo atualmente é "muito frágil".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram