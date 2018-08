O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

06. Agosto 2018

Em meio à crise que afeta a Igreja Católica chilena após as sucessivas denúncias de abuso sexual a menores, os bispos chilenos reconheceram ter "falhado" e voltaram a pedir perdão "às vítimas e sobreviventes".

O papa Francisco se declarou "impressionado" pela decisão dos bispos chilenos que na sexta-feira admitiram ter vacilado ante denúncias de abusos sexuais cometidos por padres.

Em uma carta manuscrita e divulgada pela Conferência Episcopal chilena, o pontífice afirmou ter ficado "impressionado pelo trabalho de reflexão, discernimento e decisões que fizeram" os bispos chilenos na reunião extraordinária que realizaram na semana passada.

"Tenho certeza que ajudarão decididamente em todo este processo. Mas o que mais me tocou foi o exemplo da comunidade episcopal unida no pastoreio do santo povo fiel de Deus", acrescentou Francisco.

"Falhamos no nosso dever de pastores, ao não escutar, acreditar, atender ou acompanhar as vítimas de graves pecados e injustiças cometidos por sacerdotes e religiosos", disseram em uma declaração na sexta-feira.

Anunciaram, ainda, uma série de medidas para dar uma resposta e começar a solucionar o grave problema que afeta a Igreja, entre elas sua absoluta disposição para colaborar com a Promotoria Nacional, que mantém abertos 38 inquéritos por abusos sexuais, em sua maioria a menores.

Segundo uma pesquisa do Instituto Cadem publicada nesta segunda-feira, 96% dos chilenos consideram que a Igreja Católica protege os padres acusados de abusos sexuais e 83% pensam que o clero não é honesto nem transparente.

Do mesmo modo, 39% das 705 pessoas entrevistadas entre 1 e 3 de agosto para o estudo, cuja margem de erro é de 3,7%, estão convencidas de que a maioria dos padres estão envolvidos nos abusos e 75% desaprovam a forma como os responsáveis administraram a crise.

Por outro lado, a taxa de chilenos que se declaram católicos continua caindo. Só 46% se consideram católicos, em comparação com 58% há quatro anos. Uma queda que se explica pelo aumento de 8 pontos da porcentagem de não crentes e ateus, de acordo com o estudo.

