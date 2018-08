O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Agosto de 2018 18:16 25. Agosto 2018 - 18:16

O papa Francisco se reuniu neste sábado (25) com oito vítimas irlandesas de abusos cometidos por religiosos no país, informou o Vaticano.

"O papa Francisco se reuniu na noite deste sábado durante uma hora e meia com oito sobreviventes de abusos cometidos por clérigos, religiosos ou em instituições" da Igreja, explicou o porta-voz do Vaticano, Greg Kerry.

O encontro muito aguardado com os "sobreviventes", em parte identificados em um comunicado do Vaticano, foi celebrado ao final do primeiro dia da visita papal.

Entre as oito pessoas se encontrava uma vítima, que quis permanecer anônima, do padre católico Tony Walsh, que abusou de crianças durante duas décadas antes de ser preso.

O papa também recebeu Marie Collins, uma septuagenária irlandesa que foi vítima aos 13 anos de um sacerdote quando estava em um hospital.

O padre Patrick McCafferty, também recebido pelo papa, foi agredido quando era seminarista nos anos 1980.

Um funcionário da cidade de Dublin, Damian O'Farrell, sofreu abusos aos 12 anos, segundo a imprensa irlandesa.

Frequentemente o papa recebe no Vaticano vítimas de abusos.

