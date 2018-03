O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Março de 2018 20:30 18. Março 2018 - 20:30

O presidente russo, Vladimir Putin, disse neste domingo (18) a seus seguidores que sua vitória esmagadora nas eleições foi um sinal "da confiança e da esperança" do povo russo.

"Vejo nisto a confiança e a esperança do nosso povo. Vamos trabalhar duro, de uma forma responsável e eficaz", disse o presidente reeleito perante uma multidão reunida na noite deste domingo praça Manezh, perto do Kremlin.

"Vejo nisto o reconhecimento do fato de que muitas coisas foram feitas em condições muito difíceis", acrescentou.

Segundo resultados parciais das eleições, publicados após a apuração de metade das urnas, Vladimir Putin teve 75% dos votos, à frente do candidato do Partido Comunista, Pavel Grudinin, em segundo lugar com 13,4% dos votos; do nacionalista Vladimir Jirinovski (6,3%), e da jornalista vinculada à oposição liberal Ksénia Sobtchak (1,4%).

Durante seu terceiro mandato, a Rússia viveu uma profunda recessão econômica, devido à queda da cotação do petróleo, mas também às sanções pela anexação da província da Crimeia por Moscou e seu papel no conflito ucraniano.

"Vamos pensar no futuro da nossa grande pátria e de nossos filhos. Nós somos destinados ao sucesso!", assegurou o presidente russo, de 65 anos.

"É muito importante que preservemos esta unidade, esta unidade é necessária para avançarmos", acrescentou, enquanto os militantes gritavam "Rússia" e "Nós fizemos a escolha certa".

"Viemos aqui com sentimento de alegria. Hoje, nós escolhemos o futuro do nosso país", disse à AFP um dos militantes, Viatcheslav Varvarine, um estudante de 20 anos.

