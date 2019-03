O presidente dos EUA, Donald Trump, chega para a primeira reunião do Conselho Consultivo da Política da Força de Trabalho Americana no Salão de Refeições da Casa Branca em Washington, DC, 6 de março de 2019.

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (7) que as negociações para solucionar a guerra comercial com a China estão avançando e expressou seu otimismo em solucionar o conflito entre as duas maiores economias do mundo.

Trump disse à imprensa na Casa Branca que as negociações "estão andando muito bem".

Autoridades chinesas e americanas se alternam entre expressar otimismo acerca de um acordo e alertar que há muito trabalho a fazer para solucionar o confronto - que sacudiu os mercados e afetou setores industriais em ambos os lados do Pacífico.

As duas nações impuseram duras tarifas sobre mais de US$ 360 bilhões em produtos desde julho, mas, graças aos avanços nas negociações, Trump anunciou no mês passado ter suspendido os planos de ampliar as tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses.

Neuer Inhalt Horizontal Line