Este conteúdo foi publicado em 28 de Agosto de 2018 20:20 28. Agosto 2018 - 20:20

Reduzindo o desperdício de alimentos e melhorando a gestão e a reciclagem de resíduos, 23 cidades e regiões globais que representam 150 milhões de pessoas prometeram, nesta terça-feira (28), diminuir significativamente o lixo que geram até 2030.

Cidades como Nova York, Tóquio, Londres, Paris e Sydney prometeram "cortar a quantidade de resíduos gerada por cada cidadão em 15% até 2030", disse um comunicado da C40 Cities, uma rede global dedicada a combater as mudanças climáticas.

Elas também "reduzirão a quantidade de resíduos enviados para aterros e incineração em 50% e aumentarão a taxa de desvio para 70% até 2030", segundo a declaração.

O objetivo da "Declaração de avanço em direção ao lixo zero" é evitar o descarte de pelo menos 87 milhões de toneladas de lixo até 2030.

O lixo está se tornando uma das principais ameaças ao meio ambiente, aumentando mais rapidamente do que qualquer outro poluente.

A cada ano, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos desperdiçados são enviados para aterros, onde restos podres enviam metano, um potente gás do efeito estufa, para a atmosfera.

Melhorar o desperdício e a gestão de materiais em todo o mundo pode reduzir as emissões globais em 20%, e são passos "essenciais" para cumprir as metas do acordo climático de Paris de 2015 e limitar o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 grau Celsius, disse a declaração da C40 Cities.

O anúncio foi divulgado antes da Cúpula Global de Ação Climática, que será realizada em São Francisco em meados de setembro.

Os signatários incluem Auckland, Copenhague, Dubai, Londres, Milão, Montreal, Nova York, Newburyport, Paris, Filadélfia, Portland, Roterdã, San Jose, São Francisco, Santa Monica, Sydney, Tel Aviv, Tóquio, Toronto, Vancouver, Washington DC. e as regiões de Navarra e Catalunha.

Etapas específicas incluem a redução do desperdício de alimentos e a facilitação da doação de alimentos seguros.

As áreas participantes podem incentivar a coleta seletiva de restos de comida que poderiam ser usados ​​para compostagem, e apoiar políticas locais como compras sustentáveis ​​e aumento da conscientização e uso de reciclagem para materiais de construção e demolição.

As áreas também podem apoiar reduções ou proibições de plásticos descartáveis ​​e não recicláveis.

Os signatários se comprometeram a divulgar publicamente seu progresso a cada dois anos.

"Reduzir drasticamente os resíduos ajudará a frear as emissões de carbono, ao mesmo tempo em que nos ajudará a construir uma cidade mais justa, mais limpa e mais habitável para todos os nova-iorquinos", disse o prefeito de Nova York, Bill de Blasio.

"Estamos orgulhosos de estar ao lado de outras cidades líderes mundiais na tomada de medidas ambiciosas para reduzir o desperdício".

