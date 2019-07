O semanário Paris-Match afirmou nesta quinta-feira que não havia "retocado" uma foto na qual o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy aparece surpreendentemente mais alto que a esposa, Carla Bruni, explicando que ela estava num degrau mais baixo do que ele.

"Nicolas Sarkozy não foi retocado para aparecer mais alto que Carla Bruni na capa da Paris-Match desta semana", destaca a publicação num comunicado.

A foto, da ex-modelo e cantora repousando a cabeça carinhosamente no ombro do marido, notoriamente mais baixo, provocou muitos comentários e deu origem a vários "memes" nas redes sociais sobre a diferença de estatura entre os dois.

"Algumas pessoas ficaram surpresas ao ver Nicolas Sarkozy mais alto que sua esposa, Carla Bruni", admite o Paris-Match, que afirma que durante a sessão de fotos realizada no fim do mês passado, o casal posou em vários lugares da casa onde vivem em Paris, "em particular nos degraus externos".

"Nicolas Sarkozy estava, na imagem que foi selecionada para a capa, parado sobre um degrau mais alto que sua esposa", explica o semanário.

O ex-presidente francês (2007-2012) acaba de publicar uma autobiografia, com o nome de "Paixões", na qual fala sobre a carreira política e a vida privada, inclusive aborda seu encontro com Carla Bruni, "o mais importante da (sua) vida".

