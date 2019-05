O Parlamento da Áustria votou, nesta segunda-feira (27), uma moção de censura contra o chanceler conservador Sebastian Kurz, retirando-o do cargo após o escândalo de corrupção que implodiu sua coalizão de governo.

Esta votação sem precedentes na história da República da Áustria contou com os votos dos socialdemocratas e do partido nacionalista FPO, cujo líder havia sido obrigado a renunciar a seu posto de número dois do governo, em função do mesmo escândalo.

O resultado da votação foi anunciado pela vice-presidente do Parlamento, Doris Bures.

