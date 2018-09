O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Presidente do Parlamento opositor da Venezuela, Omar Barboza

O presidente do Parlamento opositor da Venezuela, Omar Barboza, pediu neste sábado para o papa Francisco interceder pela libertação de "presos políticos" e pelo "restabelecimento da democracia" no país petroleiro, durante uma reunião privada no Vaticano.

Barboza apresentou ao pontífice uma lista de 349 opositores presos, inclusive o deputado Juan Requesens - preso há um mês acusado de suposto envolvimento no atentado com explosivos contra o presidente Nicolás Maduro-, segundo uma nota do Legislativo.

"Transmitiu à sua Santidade a esperança de que a Igreja Católica possa impulsionar, junto com a comunidade internacional, o restabelecimento da democracia e dos direitos cidadãos em nosso país", indica o texto.

O Parlamento é o único poder controlado pela oposição na Venezuela, mas suas decisões não são reconhecidas pelo governo de Nicolás Maduro e pelos outros poderes, após ter sido declarado em "desacato" pelo Tribunal Supremo de Justiça.

Segundo o boletim, Barboza também se reuniu com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

