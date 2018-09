O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

07. Setembro 2018 - 00:25

A instalação de grandes parques eólicos e solares no deserto do Saara poderia diminuir o ritmo do aquecimento global e dar um pequeno mas valioso impulso às chuvas nesta região seca da África, indicaram pesquisadores nesta quinta-feira.

O estudo publicado na revista Science foi baseado em simulações informáticas sobre o efeito que teria cobrir 20% do maior deserto do planeta com painéis solares e três milhões de turbinas de vento.

Um parque solar e eólico de mais de nove milhões de quilômetros quadrados seria "nessa escala, suficiente para abastecer de energia o mundo inteiro", diz o relatório.

Os pesquisadores descobriram que qualquer mudança no deserto africano resultante de instalações eólicas e solares seria positiva, já que mais plantas cresceriam perto desses parques.

De acordo com as simulações do modelo, o efeito do parque eólico e do parque solar juntos provoca um aumento nas chuvas em todo o Saara, de 0,24 milímetros por dia a 0,59 mm.

O efeito não foi uniforme em todo o deserto. A zona com mais precipitações foi a do Sahel, uma região semiárida que se estende do Senegal ao Sudão, cujos habitantes veriam um aumento de entre 200 a 500 mm nas chuvas anuais, ou 1,12 mm por dia em zonas próximas ao parque.

Isto seria "grande o suficiente para ter um grande impacto ecológico, ambiental e social", diz o relatório.

"A maior parte do Saara permaneceria extremamente seca", disse o coautor Daniel Kirk-Davidoff, professor associado adjunto da Universidade de Maryland.

Mas mais chuvas ao longo do extremo sul do Saara levariam a um maior crescimento das plantas, "o que permitiria uma maior pastagem", disse Kirk-Davidoff à AFP por e-mail. "É difícil dizer que isto seria algo ruim para as comunidades da zona".

O motivo da mudança tem a ver com a forma como os parques eólicos fornecem ar mais quente desde cima, particularmente à noite, o que pode aumentar a evaporação e o crescimento das plantas. Esta troca de ar quente também pode dobrar a quantidade de precipitação diária.

Além disso, os pesquisadores apontaram que a maior temperatura gerada nestes parques estaria limitada a uma área geográfica, diferentemente das emissões de combustíveis fósseis que continuamente se acumulam na atmosfera e aumentam o aquecimento.

"O aumento da chuva e da vegetação, combinado com eletricidade limpa proveniente de fontes de energia solar e eólica, poderiam ajudar à agricultura, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar no Saara, Sahel, Oriente Médio e outras regiões próximas", disse o coautor do estudo, Safa Motesharrei, pesquisador da Universidade de Maryland.

