Auxiliados por guindastes e outras máquinas pesadas, veteranos de guerra reunidos na United Constitutional Patriots começaram neste final de semana a construir um muro "privado" na fronteira com o México, financiado com doações de partidários do presidente Donald Trump.

São 800 metros de grades de aço na fronteira entre os estados do Texas e Novo México, diante da mexicana Ciudad Juárez, em Chihuahua, por onde passam milhares de imigrantes ilegais, principalmente centro-americanos.

"Aqui não é a Europa, aqui são os Estados Unidos, nós protegemos nossas fronteiras. Este (muro) é o primeiro privado", disse Jeff Allen, que afirma ser um dos proprietário do terreno onde a barreira está sendo instalada.

"Estou conseguindo muita ajuda para construir este muro. Esta é a maneira que os Estados Unidos dizem ao Congresso: 'vocês estão falhando, vamos lutar por conta própria'".

De Cincinnati, Ohio, Allen revela que em 2006 se casou com uma mulher de Ciudad Juárez, onde morou por três anos e meio, até que em 2009 regressou aos Estados Unidos diante da violência do narcotráfico.

Allen garante que a construção do muro, em uma zona patrulhada por ex-militares americanos há meses, "não é racismo".

"Não sou racista, minha mulher é de Juárez, minha filha é de Juárez (...) mas o Congresso é preguiçoso, irresponsável e não protege o cidadão. Eles não protegem os Estados Unidos".

- "Esta é a minha casa" -

Trump tem brigado com o Congresso para que conceda uma verba de bilhões de dólares para a construção do muro, uma de suas promessas de campanha.

Segundo dados da Patrulha de Fronteira, entre outubro e abril foram detidos 98.052 imigrantes no setor de El Paso, em meio a um crescente volume de emigrantes através do território mexicano.

Allen, 56 anos, afirma que vai proteger seu país e sua familia porque é "um patriota", enquanto acompanha a construção da barreira, muito próxima da linha de fronteira.

"As pessoas estão trazendo crianças que morrem no deserto, provavelmente um muro vai deter isto", afirma o veterano, que não revela sua contribuição para a barreira.

Brian Kolfage, um veterano de guerra que perdeu os pés e um braço, arrecadou em cinco meses mais de 22 milhões de dólares com 262 mil pessoas, através do site GoFundMe, mas sua meta é obter 1 bilhão de dólares para construir diversos trechos da barreira ao longo da fronteira com o México.

Allen informou que recebe "muita ajuda" da empresa fundada por Kolfage, "We Build the Wall", que tem como principal assessor Steve Bannon, estrategista de extrema direita e ex-conselheiro de Trump.

"Fizemos o primeiro muro com financiamento privado e está quase completo", escreveu Kolfage no Facebook, onde publicou um vídeo sobre a montagem da barreira.

Três seções da barreira de aço diante de Ciudad Juárez foram construídas pelo governo americano a partir de 2016 e têm 40 km no total.

Trump, que fez do combate à imigração ilegal uma de suas bandeiras de campanha, qualifica a situação na fronteira de "ameaça à segurança nacional".

Diante da recusa de verbas por parte do Congresso, Trump declarou emergência para obter fundos do departamento de Defesa, mas na sexta-feira passada um juiz suspendeu temporariamente esta fonte de financiamento do muro.

"Esta é a minha casa, não a deles. Se querem entrar nos Estados Unidos, que façam legalmente", concluiu Allen.

