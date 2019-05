Primeiro-ministro Viktor Orban (C) após votação em Budapeste, em 26 de maio de 2019

O partido Fidesz do primeiro-ministro da Hungria Viktor Orban se dirige a uma ampla vitória nas eleições ao Parlamento Europeu, segundo uma pesquisa de opinião realizada neste domingo.

A pesquisa aponta 56% dos votos para Fidesz, seguido de dois partidos opositores de esquerda, os Socialistas (MSZP) e a Coalizão Democrática (DK), com 10% cada uma, e pelo ultradireitista Jobbik, com 9%, de acordo con uma pesquisa do instituto Nezopont.

Espera-se que o partido liberal Momentum, em sua primeira participação nas eleições europeias, entre no Parlamento Europeu com cerca de 7% dos votos.

Os resultados oficiais são esperados para a partir das 21h00 GMT (18h00 horário de Brasília).

Suspenso pelo Partido Popular Europeu (PPE, direita) devido a seus ataques a Bruxelas, o líder soberanista pretende desempenhar um papel importante na recomposição da direita europeia e aumentou os contatos com o italiano Matteo Salvini e o FPÖ austríaco.

