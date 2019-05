O partido Brexit, fundado no início do ano por Nigel Farage, liderou no domingo, com 31,5% dos votos, o resultado das eleições europeias no Reino Unido, segundo os primeiros resultados parciais divulgados pela emissora pública da BBC.

O Partido Conservador da primeira-ministra, Theresa May, sofreu um revés grave, com apenas 7,5% dos votos.

"Parece que será uma grande vitória para o partido do Brexit, o que me satisfaz", disse Farage a jornalistas, quando os primeiros resultados da votação, que o Reino Unido organizou nesta quinta-feira, mas começou a contar somente na noite deste domingo, colocavam o partido na liderança.

Os pró-europeus podem, entretanto,s e consolar com o bom resultado dos centristas do Partido Liberal-democrata, que ficaram com a segunda posição, com 20,0% dos votos.

O outro grande partido tradicional britânico, o Trabalhista, principal partido de oposição, parece ter sido castigado, com 13,4% de votos (-11,5 pontos a menos que em 2014) por sua parcela de responsabilidade no bloqueio político em torno do Brexit.

A quarta posição ficou para o partido ecologista Verde, com 11,7%, segundo resultados parciais.

