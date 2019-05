O partido do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse nesta segunda-feira que as pesquisas de boca de urna das maratônicas eleições no país apontam para uma vitória esmagadora do líder nacionalista hindu.

Cerca de 65% dos 900 milhões de eleitores da Índia participaram das seis semanas de votação, informou a comissão eleitoral.

Enquanto o país enfrenta uma espera nervosa de três dias até a recontagem oficial, na quinta-feira, as pesquisas da mídia, após a votação de domingo nos últimos estados, apontam como vencedor o Partido Bharatiya Janata (BJP).

Modi e seus aliados assegurariam lugares suficientes para formar um novo governo. Nem Modi, que realizou uma campanha baseada em sua dura posição sobre a segurança nacional, nem os outros líderes do BJP reivindicaram até o momento a vitória.

O líder nacionalista passou o fim de semana em um retiro no Himalaia e postou uma foto no Twitter usando um manto hindu cor de açafrão admirando as montanhas.

O porta-voz do partido, G.V.L. Narasimha Rao, disse que as pesquisas "mostram claramente um enorme voto positivo em favor da liderança de Narendra Modi, que serviu o país com dedicação incomparável".

Não se espera que o BJP iguale sua esmagadora vitória em 2014, mas as principais pesquisas projetam que o partido no poder e seus aliados ganhariam entre 282 e 313 cadeiras das 543 cadeiras na câmara baixa da Índia.

A aliança de Modi tem atualmente 336 cadeiras no Parlamento.

O opositor Partido do Congresso deve duplicar suas 44 cadeira de 2014, que constituíram um mínimo histórico desde la independência da Índia em 1947, mas ainda está muito longe de poder governar.

O partido, em todo caso, insiste na falta de confiabilidade das pesquisas nas eleições anteriores.

