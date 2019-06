O magnata e líder do partido no poder na Georgia prometeu nesta segunda-feira uma reforma eleitoral para as eleições legislativas de 2020, uma reivindicação dos manifestantes que protestam diariamente desde a semana passada no país do Cáucaso.

O bilionário Bidzina Ivanishvili, considerado aquele que controla o país, prometeu uma "reforma política de grande alcance" e assegurou que as próximas eleições legislativas seriam proporcionais.

Não haverá um patamar mínimo para entrar no Parlamento, acrescentou o homem mais rico do país.

Para a oposição, o sistema eleitoral atual favorece o partido Sonho Georgiano, fundado por Ivanishvili e no poder desde 2012.

Embora com essa iniciativa o magnata responda a uma reivindicação da oposição, que se manifesta desde quinta-feira, nada indica que isso bastará para tranquilizar os manifestantes, que pedem eleições legislativas antecipadas.

Os protestos começaram na quinta-feira após o discurso polêmico de um deputado russo no Parlamento georgiano, reflexo da tensão nas relações entre Tiflis e Moscou, mais de uma década após a guerra relâmpago entre os dois países em 2008.

Essas mobilizações, que chegaram a reunir cerca de 10.000 pessoas, resultaram em confrontos, que deixaram 240 feridos - 160 manifestantes e 80 policiais-, segundo as autoridades.

