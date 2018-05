O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

17 de Maio de 2018

Matteo Salvini, líder da Liga, fala com a imprensa após reunião do presidente da República italiana como parte da rodada de consultas com os partidos políticos, em 14 de maio em Roma

As duas siglas antissistema da Itália se encontram a um passo de chegar ao poder, enquanto aparam as arestas, nesta quinta-feira (17), sobre vários pontos-chave de um programa de governo que promete abrir uma etapa de tensão com a União Europeia (UE).

O líder da legenda antissistema Movimento 5 Estrelas (M5E), Luigi Di Maio, e o da ultradireitista Liga, Matteo Salvini, voltaram a se reunir hoje por mais de três horas para revisar, retocar e suavizar os pontos mais delicados do contrato de governo e debater sobre o perfil do candidato ao cargo de primeiro-ministro.

Dois meses e meio depois das eleições legislativas de 4 de março, nas quais nenhum partido, ou coalizão, obtiveram a maioria necessária para governar, as duas forças mais votadas anunciaram que completaram a redação de um "contrato para o governo da mudança", com 22 pontos em 40 páginas.

Seis pontos, que não foram especificados, não contavam com o consenso de ambas as partes, segundo a imprensa local.

O vazamento do primeiro rascunho na segunda-feira, com elementos que incluíam um mecanismo para sair do euro, gerou alarme em toda Europa. Ontem, a eventual saída do euro foi desmentida reiteradamente por ambos os lados.

"Não se pôs a moeda única em discussão", disseram os envolvidos, acrescentando que esse ponto havia sido eliminado.

Apesar disso, os mercados reagiram negativamente, e a Bolsa de Milão registrou queda nesta quinta.

- Italexit -

Embora a possibilidade de um "Italexit" tenha sido descartada e não apareça nas últimas versões do programa divulgado pela imprensa local nesta quinta, restam muitas perguntas sobre a chegada ao poder de duas forças antissistema muito diferentes.

A ideia de cancelar os 250 bilhões de euros da dívida pública italiana em poder do Banco Central Europeu (BCE) também desapareceu rapidamente do acordo.

Fixar um "imposto sobre a renda" de 15% a 20% - promessa eleitoral da Liga -, a proposta de um salário fixo de cidadania, defendida pelo M5E, além da reforma da polêmica lei de aposentadorias, permanecem por enquanto no pacto de governo.

O acordo deveria introduzir "a cota 100", ou seja, a possibilidade de se aposentar quando a soma da idade e dos anos de contribuição alcançarem os 100 anos. Por exemplo: 64 anos e 36 anos de contribuição.

Todas estas são medidas que poderiam custar milhões de euros para serem implantadas.

Em uma incisiva mensagem, Alessandro Di Battista - que, entre os fundadores do M5E, é o líder da ala mais à esquerda - pediu às duas forças que sejam "corajosas e encarem os "mercados fantasmas".

"Escutem o que se diz nos bares, nos pequenos escritórios, nas universidades e nas salas de espera dos médicos de família. Não aos conselhos diretores dos bancos", escreveu.

Di Maio e Salvini anunciaram que o acordo será submetido em poucos dias à votação da militância de ambos os partidos, na Internet, no caso do M5E, e nas praças públicas, no da Liga.

Sobre o nome do futuro chefe de governo, os dois líderes continuam sendo muito discretos. Di Maio deseja "uma figura política aceita por ambas as forças e com um mandato bem definido".

Para a composição do governo, Liga e M5E deverão respeitar o resultado eleitoral: sozinhos, os indignados obtiveram inequívocos 32%, e a Liga, 17% individualmente, ou 37%, no caso da coalizão de direita.

