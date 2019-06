Depois de conseguir entrar na cabine do piloto, Tiffani Adams abriu uma das portas da aeronave, mas 15 mestros a separavam do chão

Uma mulher que dormiu durante um voo da Air Canada acordou sozinha no avião, estacionado, no escuro, aparentemente esquecida pelos funcionários da companhia aérea.

Em uma mensagem publicada por uma amiga no Facebook, Tiffani Adams conta que viajava de Quebec a Toronto quando adormeceu, pouco depois da decolagem, em uma fileira praticamente vazia.

A passageira relata que acordou na "escuridão total". O avião estava parado e, aparentemente, havia sido rebocado para fora do aeroporto internacional Pearson de Toronto após o desembarque dos passageiros e da tripulação.

"Acho que estou tendo pesadelo porque, sério, como isto está acontecendo?", escreveu.

Ela conseguiu ligar para um amigo, mas a comunicação foi interrompida quando a bateria do telefone descarregou.

"Estou tentando me concentrar na minha respiração e controlar meu ataque de pânico, enquanto tento carregar meu telefone conectando em cada entrada USB que encontro", escreveu. As tentativas foram inúteis porque a energia elétrica no avião estava desligada.

Depois de conseguir entrar na cabine do piloto, Adams abriu uma das portas da aeronave, mas 15 metros a separavam do chão.

Ela chamou a atenção do motorista de um carro de bagagens com sinais luminosos. O homem encontrou a passageira sentada, com as pernas para fora do avião.

"Ele está em choque, perguntando como eles me deixaram no avião. Eu pergunto o mesmo", escreveu a passageira.

A Air Canada pediu desculpas pelo incidente, de acordo com Tiffani Adams, que disse não conseguir dormir bem desde então, vítima de pesadelos.

A companhia aérea afirmou ao canal CTV que está investigando o ocorrido, mas não divulgou detalhes.

