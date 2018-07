O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Julho de 2018 11:45 26. Julho 2018 - 11:45

Milhares de pessoas participaram nesta quarta-feira, em Santiago, de uma manifestação em defesa da legalização do aborto no Chile, declarando insuficiente a lei atual, que permite a interrupção da gravidez apenas em nível terapêutico

Milhares de pessoas participaram nesta quarta-feira, em Santiago, de uma manifestação em defesa da legalização do aborto no Chile, declarando insuficiente a lei atual, que permite a interrupção da gravidez apenas em nível terapêutico.

Em uma fria noite de inverno, uma multidão carregando cartazes e lenços verdes ocupou a Avenida Alameda, a principal artéria de Santiago, para exigir a legalização total do aborto no Chile, com as mulheres tendo o direito de decidir - de forma segura e gratuita - pela interrupção da gravidez.

"O aborto livre é um direito humano básico. Esta passeata é necessária para se conseguir o que sempre desejamos, nos dá mais força no caminho para a liberdade", disse à AFP Isidora, uma estudante de 19 anos que participou do evento.

A ditadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) criminalizou o aborto sob todas as formas em 1989, e assim permaneceu por 26 anos, até a presidente e pediatra Michelle Bachelet aprovar a descriminação do aborto em três casos: risco de vida para a mãe, inviabilidade do feto e estupro.

A lei promovida por Bachelet foi aprovada pelo Congresso em setembro de 2017, após o Tribunal Constitucional rejeitar os recursos apresentados por partidos conservadores de direita.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português