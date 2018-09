O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O pastor Charles H. Ellis III cumprimentou Ariana pasando seu braço por trás das costas da cantora e repousando sua mão na lateral do seio da artista

O pastor que celebrou o funeral da cantora Aretha Franklin desculpou-se pelo que pareceu ter sido um toque no seio da estrela do pop Ariana Grande e que gerou grande indignação.

A cantora de 25 anos interpretou o clássico de Aretha Franklin "(You Make Me Feel Like) a Natural Woman" durante seu funeral, ao qual compareceram presidentes e estrelas da música.

Depois de sua atuação, o pastor Charles H. Ellis III cumprimentou Ariana pasando seu braço por trás das costas da cantora e repousando sua mão na lateral do seio da artista.

"Nunca seria minha intenção tocar o seio de nenhuma mulher. Não sei, suponho que a tenha envolvido com o braço", disse Ellis em comentários à imprensa americana confirmados pela AFP neste sábado.

"Talvez tenha cruzado a fronteira, talvez tenha sido muito amigável ou familiar, mas, novamente, peço desculpas", assinalou.

A cena foi duramente criticada na internet. "Lamento muitíssimo pelo que @ArianaGrande teve que passar, esse toque era mais do que descarado, e todos nós podíamos ver e sentir o desconforto da cantora", publicou a apresentadora de TV Claudia Jordan.

Ellis também se desculpou por uma brincadeira que fez com o nome da cantora: "Quando vi Ariana Grande no programa, pensei que se tratasse de algo novo na Taco Bell", disse, referindo-se à popular rede de fast-food mexicana.

"Pessoalmente e sinceramente, eu me desculpo com Ariana, seus fãs e toda a comunidade hispânica", disse Ellis, embora a ascendência de Ariana seja italiana.

