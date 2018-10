O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos tiveram leve aumento, mas se mantiveram em um nível baixo como estava desde o começo de julho, de acordo com dados oficiais publicados nesta quinta-feira.

O Departamento de Trabalho recebeu 215.000 pedidos, um aumento de 5.000 na semana que terminou em 20 de outubro em dados corrigidos por variações sazonais.

Os analistas esperavam que caíssem mais modestamente, a 211.000.

A passagem do furacão Michael em meados deste mês ainda preocupa na Flórida e na Geórgia, o que se soma ao impacto do Florence em setembro na Carolina do Norte e do Sul.

No entanto, os pedidos de auxílio-desemprego caíram 8,1% em um ano, em um mercado de trabalho muito apertado nos Estados Unidos, onde a taxa de desemprego caiu para 3,7% em setembro, a mais baixa desde 1969.

