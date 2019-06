O socialista Pedro Sánchez foi encarregado nesta quinta-feira (6) pelo rei da Espanha de formar um novo Executivo, após sua vitória eleitoral, mas deverá negociar com diversas forças políticas para ser revalidado como presidente do governo.

O rei Felipe VI decidiu "propor Pedro Sánchez como candidato à Presidência do governo", anunciou a presidente do Congresso dos Deputados, a socialista Meritxell Batet, diante da imprensa.

Sua declaração foi feita após uma reunião entre Sánchez e o monarca, que desde quarta-feira recebeu no palácio real os chefes das forças políticas da Câmara Baixa.

A posse de Sánchez para um mandato de quatro anos, que deve ser feita no começo de julho, é dada como certa, já que nenhum rival tem votos suficientes na câmara para aspirar ao cargo.

À direita, os conservadores do Partido Popular (PP), os liberais do Ciudadanos e a extrema direita do Vox se conformam em estar na oposição, embora prometendo dificultar sua vida.

Sánchez "se beneficia de ter uma oposição muito fragmentada frente a ele, que não pode articular uma maioria de governo diferente", explica à AFP Pablo Simón, cientista político da Universidade Carlos III de Madri.

Chegado ao poder em junho de 2018 graças à uma moção de censura que tirou do poder seu antecessor Mariano Rajoy do PP, Sánchez agora tem que obter diretamente da câmara a confiança, algo que tentou sem sucesso em março de 2016.

O líder socialista, de 47 anos, precisa de maioria absoluta de 176 apoios, de 350 vagas, na votação de posse.

Se não tiver sucesso, em uma segunda votação dois dias mais tarde bastará receber mais votos "sim" que "não".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram