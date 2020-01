O socialista Pedro Sánchez prestou juramento nesta quarta-feira (8) como presidente de um inédito governo de coalizão, junto com a esquerda radical do partido Podemos.

Eleito pelo Congresso dos Deputados na terça-feira (7) para liderar o primeiro governo de coalizão desde o fim da ditadura de Francisco Franco (1975), Sánchez jurou respeitar a Constituição, diante do rei Felipe, em cerimônia no Palácio da Zarzuela.

A composição ministerial ainda será anunciada.

"Prometo por minha consciência e honra cumprir fielmente as obrigações do cargo de presidente do governo, com lealdade ao rei, e resguardar a Constituição como norma fundamental do Estado", disse Sánchez.

Assim como em junho de 2018, quando chegou ao poder através de uma moção de censura que desbancou o conservador Mariano Rajoy, ele prestou juramento sem Bíblia ou crucifixo, o que era habitual até então.

Bacharel em Economia, de 47 anos, Sánchez terá que formar seu gabinete com o Podemos, uma formação que surgiu do movimento anti-austeridade dos "indignados".

Segundo o Partido Socialista (PSOE), o anúncio do organograma será feito na próxima semana.

"O presidente pede alguns dias para montar um governo" que possa ser "estável", porque "temos muitos problemas acumulados", justificou a vice-presidente Carmen Calvo, minimizando as críticas pelo atraso.

- Polarização -

Vencedor das eleições legislativas de 10 de novembro, Sánchez obteve na terça-feira a confiança da Câmara Baixa por uma diferença muito estreita (167 votos a favor, 165 contra e 18 abstenções), o que prevê uma legislatura difícil.

O governo será forçado a negociar com várias partes para aprovar cada lei em um contexto de grande polarização e com a direita e a extrema direita fazendo uma oposição sem escrúpulos.

"Sánchez não teria vencido as eleições se tivesse reconhecido que iria compactuar com esses parceiros (...) E foi isso que ele fez", acusou Pablo Casado, líder do Partido Popular (PP, conservador).

A oposição ficou especialmente irritada com o fato de Sánchez ter sido investido graças à abstenção da formação separatista Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), que conseguiu uma mesa de negociação entre Madri e Barcelona para tentar resolver a crise na Catalunha.

Durante os debates, Casado acusou Sánchez de tentar "destruir a Espanha como a conhecemos", e Santiago Abascal, líder do partido de extrema direita Vox, a terceira força parlamentar, falou em governo "ilegítimo".

Assim que for formado, o Executivo buscará uma guinada à esquerda, com medidas como aumento dos impostos para os mais ricos, regulamentação dos aluguéis e revogação parcial de uma reforma liberal do mercado de trabalho.

Propostas que despertaram temores nos círculos empresariais.

Quanto a isso, Pablo Iglesias, líder do Podemos e que pretende ocupar uma vice-presidência, lançou uma mensagem tranquilizadora.

"Negociamos um programa muito moderado, pensando precisamente na Europa. Estamos perfeitamente conscientes de que existem limites", disse, apesar de defender uma política "que pela primeira vez coloca pessoas humildes no centro".

Embora a eleição de Sánchez tenha encerrado vários meses de bloqueio, os analistas duvidam que o novo governo seja capaz de superar a instabilidade crônica persistente na quarta economia da zona do euro desde 2015.

