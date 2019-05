Um funcionário municipal de uma cidade balneário da costa leste dos Estados Unidos abriu fogo nesta sexta-feira dentro de um edifício público, matando 11 pessoas e ferindo outras seis antes de ser abatido pela polícia.

Esta nova tragédia num país marcado pela violências das armas de fogo, ocorreu em Virginia Beach, uma cidade litorânea de 450 mil habitantes situada a cerca de 300 km ao sul de Washington.

"Temos 11 pessoas mortas no local e seis feridas que foram levadas para hospitais" da região, declarou James Cervera, chefe da policía local, que não tinha mais informações sobre o estado de saúde dos feridos, mas acrescentou que um policial escapou ileso graças ao colete à prova de balas.

O crime ocorreu pouco depois das 16H00 locais (17H00 de Brasília), quando o homem armado, "um funcionário de longa data" do município, entrou em dos prédios do complexo administrativo da cidade de Virginia Beach e "de imediato começou a disparar indiscriminadamente contra todas as vítimas", disse Cervera.

"Ele atirou em seguida contra a polícia", que respondeu o ataque e matou o atacante.

Ao ser informado sobre o crime, o presidente Donald Trump "passou a acompanhar a situação", segundo a Casa Branca.

- "Uma eternidade" -

Megan Blanton, de 30 anos, estava no prédio quando tudo começou.

"Me pareceu uma eternidade", disse ao jornal local The Virginian-Pilot.

Arthur Felton, no entanto, conseguiu sair do edifício no início do tiroteio. "Nunca pensei que passaria por algo assim", disse o funcionário municipal ao jornal. "As pessoas que foram atingidas... tenho certeza que conheço a maioria delas".

"É simplesmente um dia atroz (...) Estamos com as vítimas e suas famílias", disse à imprensa o governador da Virgínia, Ralph Northman, ao anunciar que vai ao local do ataque.

O prefeito de Virginia Beach, Bobby Dyer, afirmou que se trata "do dia mais catastrófico da história da cidade".

Nascido neste balneário, o cantor Pharrell Williams escreveu no Twitter: "Estamos orando por nossa cidade, as vidas perdidas, suas famílias e todos os afetados".

"Estou destroçado", postou na mesma rede social o senador democrata por Virginia Tim Kaine. "Meu coração está junto de todos aqueles que perderam um ser querido", acrescentou o político que foi vice na campanha de Hillary Clinton nas eleições presidenciais de 2016.

- O estado sede da NRA -

Num país em que o porte de armas está garantida pela segunda emenda da Constituição, desde o início deste ano foram registrados mais de 150 ataques com arma de fogo com mais de quatro vítimas (mortos ou heridos), segundo a Gun Violence Archive, uma ONG especializada em violência com armas de fogo.

Na Virgínia, a questão toma uma dimensão particular, por ser o estado onde fica a sede da Associação Nacional do Rifle (NRA, em inglês), o principal lobby nacional das armas.

Neste estado tradicionalmente conservador mas onde o Partido Democrata cresce em influência a medida que avança a urbanização e sua população se diversifica, foi palco em 2007 de um ataque particularmente mortífero, quando um estudante com problemas mentais assassinou 32 pessoas no campus da universidade Virginia Tech.

