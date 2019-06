Pelo menos 16 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um tumulto durante um show em Antananarivo, durante o feriado nacional malgaxe, constataram jornalistas da AFP.

Os 16 cadáveres, entre eles três crianças, estavam no necrotério do hospital Hjra de Antananarivo, constataram os jornalistas.

"Registramos 95 entradas na emergência, incluindo 15 mortos", disse anteriormente em entrevista à AFP Alison Oliva Rakoto, diretor do centro sanitário.

Segundo testemunhos feitos no hospital, o acidente aconteceu na frente do estádio de Mahamasina, onde milhares de pessoas assistiam ao show após um desfile militar.

No final do desfile, as forças de ordem abriram as portas para permitir que os espectadores saíssem do local, mas isso provocou um tumulto entre as pessoas que queriam entrar para assistir o show.

Os portão foram então fechados, o que provocou pânico entre a multidão.

