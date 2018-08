O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Agosto de 2018 1:54 17. Agosto 2018 - 01:54

Relatório do Pentágono afirma que bombardeiros chineses estão ampliando seu raio de atuação.

Bombardeiros chineses estão treinando "provavelmente" com base em alvos americanos e aliados no Pacífico, revela um relatório do Pentágono, que detalha como Pequim está transformando suas forças terrestres para "lutar e ganhar".

No relatório anual entregue ao Congresso e divulgado nesta quinta-feira, o Pentágono destaca a crescente influência militar, econômica e diplomática da China e como Pequim está aproveitando para imprimir sua digital e estabelecer seu domínio regional.

Em relação ao poder aéreo do gigante asiático, o relatório afirma que os bombardeiros chineses estão desenvolvendo a capacidade de atacar objetivos distantes da China.

"Nos últimos três anos, o Exército Popular de Libertação expandiu rapidamente suas áreas de operação de bombardeios marítimos, adquirindo experiência em regiões críticas e provavelmente treinado para ataques a objetivos americanos e aliados", destaca o documento, acrescentando que a China está aprimorando suas operações no Pacífico.

O Exército Popular desenvolve a "capacidade para atacar as forças americanas e aliadas, e as bases militares do Oceano Pacífico ocidental, incluindo Guam", destaca o relatório.

No ano passado, o presidente Xi Jinping ordenou ao Exército Popular intensificar os esforços para desenvolver uma força capaz de "lutar e ganhar" guerras.

"O propósito destas reformas é criar uma força terrestre mais móvel, modular e letal capaz de ser o núcleo das operações conjuntas e de cumprir a orientação de Xi Jinping de 'lutar e ganhar'", assinala o relatório.

O orçamento militar chinês para 2017 foi de cerca de 190 bilhões de dólares, muito abaixo dos cerca de 700 bi destinados ao Pentágono.

O relatório avalia, como no ano passado, que a China buscará estabelecer novas bases em países como o Paquistão.

O documento também revela os atuais preparativos militares da China para uma "contingência" no Estreito de Taiwan.

Oficialmente, a China defende uma reunificação pacífica com Taiwan, mas não descarta o uso da força, assinala o documento.

Com quase um milhão de homens, o Exército Popular é a maior força terrestre permanente do planeta.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português