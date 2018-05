O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

21 de Maio de 2018

As avaliações otimistas de uma melhor situação de segurança no Afeganistão não correspondem aos fatos no terreno, declarou nesta segunda-feira (21) o organismo de controle do Pentágono, apontando "poucos sinais de progresso" neste país devastado pela guerra.

"Neste trimestre, funcionários americanos declararam que os talibãs não estavam alcançando seus objetivos e que o vento estava ficando a favor das Forças de Segurança e Defesa Nacional Afegãs (ANDSF)", disse o inspetor-geral do escritório do Pentágono.

"Contudo, as métricas disponíveis mostraram poucos sinais de progresso", admitiu, acrescentando que no primeiro trimestre de 2018 somente 65% da população vivia em áreas sob controle do governo.

Ao mesmo tempo, o número de membros das forças de segurança afegãs caiu de 331.708 para 313.728. Esta baixa "renova as preocupações sobre as taxas de recrutamento, retenção e baixas das ANDSF", assim como sua "eficácia geral", diz o relatório.

