10 de Setembro de 2018

A americana Pepsico se uniu às europeias Danone e Nestlé Waters em seu projeto para desenvolver garrafas de plástico 100% biodegradável totalmente a partir de material vegetal sustentável, anunciaram nesta segunda-feira os três grupos.

A Danone e a Nestlé Waters uniram-se no ano passado à empresa americana Origin Materials para criar garrafas plásticas (PET) com fibras de celulose (papelão usado, serragem, etc.).

O PET (polietileno tereftalato), um material reciclável, é um dos plásticos mais difundidos, amplamente utilizado para embalagens de alimentos e principalmente garrafas. Dos 20 milhões de toneladas produzidos a cada ano no mundo, menos de 1% não vem da indústria petroquímica.

A chegada da Pepsico "é mais uma prova da importância da tecnologia de ponta" criada graças a esta associação chamada Naturall Garrafa Alliance, declarou com satisfação Massimo Casella, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Nestlé Waters, em um comunicado.

Após ter conseguido produzir amostras de PET com 80% de base biológica no ano passado, os parceiros esperam produzir garrafas de 75% de base biológica até 2020 e aumentar rapidamente esse percentual para pelo menos 95%, disseram eles.

As empresas esperam produzir 18.000 toneladas de PET a partir de 2020 em uma fábrica construída para esta finalidade no Canadá.

