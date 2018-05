O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Imagem do USGS obtida em 20 de maio de 2018 de um canal de lava emergindo do vulcão Kilauea, no Havaí

As autoridades no Havaí alertaram para um perigoso fenômeno ligado à chegada às águas do oceano Pacífico da lava proveniente do vulcão Kilauea, que entrou em erupção em 3 de maio.

Dois fluxos de lava "chegaram ao oceano na costa sudeste de Puna durante a noite", na Grande Ilha do Havaí, disse o serviço geológico americano (USGS), que monitora vulcões e terremotos em todo mundo, em um comunicado divulgado no domingo (20).

Uma fenda se abriu no solo sob um dos canais de lava, "desviando lava para cavidades subterrâneas", explicou o texto.

O encontro da lava incandescente com a água produz fumaças ácidas, um fenômeno chamado em inglês de "laze" - uma mistura de "lava" e "haze" (névoa).

"A nuvem de fumaça é uma mistura irritante de ácido clorídrico (HCl), vapor e pequenas partículas de vidrio vulcânico", disse o USGS.

"Essa mistura gasosa, corrosiva e quente causou duas mortes no ano 2000 na zona onde o mar entrou em contato com os fluxos de lava recentes e ativos", explicou.

O USGS também advertiu que as emissões de gases vulcânicos "triplicaram como resultado das volumosas erupções".

Os ventos moderados fazem que as áreas para onde sopra o vento do vulcão "possam experimentar níveis variáveis" de fumaça vulcânico, uma espécie de névoa que se forma quando as emissões reagem ao oxigênio, à umidade, à poeira e à luz solar, disse o USGS.

O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo e um dos cinco na Grande Ilha do Havaí.

Começou a entrar em erupção em 3 de maio, forçando a evacuação de 2.000 pessoas que moram na região da montanha.

Cientistas acreditam que a atividade vulcânica possa ser precursora de uma erupção maior, similar a uma registrada na ilha em meados da década de 1920.

Eles asseguram, porém, que não se esperam perdas de vidas humanas, já que as áreas residenciais mais expostas foram evacuadas, e a região onde fica o vulcão (no sudeste da ilha) é de baixa densidade populacional.

As autoridades advertiram os moradores que se mantenham afastados dos bairros evacuados, alertando, sobretudo, para a possível mortalidade decorrente das emanações tóxicas.

